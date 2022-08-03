Yaylada rahatsızlanan hamile kadın 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

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Van’ın Çatak ilçesinde yaylada rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatlik çalışmanın sonunda hastaneye ulaştırıldı.

Çatak ilçesi Akçayar Mahallesi’ne bağlı Tako Yaylası’nda rahatsızlanan 43 yaşındaki 5 aylık gebe hasta için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Çağrı merkezine düşen ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışması sonucu hasta güvenli bir şekilde Çatak Devlet Hastanesine nakledildi.

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