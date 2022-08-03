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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vanlı judocular madalyalarla döndü

İHA

Vanlı judocular madalyalarla döndü

Vanlı judocular, Sivas’ta düzenlenen ANALİG Türkiye Judo Şampiyonasında madalyalarla döndü.
Sivas’ta düzenlenen ANALİG Türkiye Judo Şampiyonasına 74 ilinden yaklaşık 250 sporcu katıldı. Şampiyonada fırtına gibi esen Vanlı judocular; bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya aldı. Işıl Sinem Aydın altın madalya alırken, Büşra Kurşat gümüş madalya, Sümeyye Çekici ise bronz madalya aldı.
Elde edilen başarı ile ilgili bir açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Rakip Aslan, “Şampiyonadan üç madalya ile döndüğümüz için mutluyum. Gerek müsabakalar öncesi gerekse müsabakalar sırasında bizlere sundukları her türlü destekten dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Ayrıca şampiyonada altın madalya alan sporcumuz Işıl Sinem Aydın ile birlikte 35 Eylül tarihlerinde Yunanistan’da yapılacak olan Yıldızlar Balkan Şampiyonasında ilimizi temsil edeceğiz. İnşallah oradan da dereceyle geliriz” dedi.

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