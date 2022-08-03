Arıcılar Birliği Başkanı Tandoğan: Van'da bal verimi yüzde 200 arttı



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)TÜRKİYE'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Van'da bahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle geçen yıla oranla bal rekoltesinde yüzde 200 artış sağlandı. Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, son 20 yılın en verimli bal sezonunu geçirdiklerini kaydederek, "Geçen yıl 2 bin 800 ton bal hasadı yapılmıştı. Bu yıl 5 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz" dedi.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılıkta önemli merkezlerden olan Van ve çevresinde, önceki yıllara oranla yüksek verim bekleniyor. Özellikle geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle zor günler geçiren arıcıların yüzü bu yıl artan verim nedeniyle gülüyor. Verimin bol yağışlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nın eteklerindeki Faruk suyu bölgesinde arıcılık yapanlar, verimden oldukça memnun olduklarını belirtti.

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, son 20 yılın en verimli bal sezonunu yaşadıklarını söyledi. Verimdeki artışın yaklaşık yüzde 200 seviyesinde olduğunu ifade eden Tandoğan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl küresel ısınmadan dolayı çok fazla etkilenmiştik. Hatta son 40 yılın en kurak ve verimsiz yılı geçmişti. Hatta bir açıklamamda kuraklık devam ederse arı ölümlerinin olabileceğini söylemiştim. Çok şükür bu sene kurak bir yıl yaşanmadı. Yağışlar ve mevsim sıcaklığı tam istediğimiz gibi gitti. Şu an her şey yolunda. Bal hasadı için daha 15 günümüz var. Geçen yıl 2 bin 800 ton bal hasadı yapılmıştı. Bu yıl verim yüzde 200 arttı. 5 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz. Yağışlarla birlikte çiçek oluşumu sezona yetişti. Bu durum da arıları çoğalttı. Arı kovanlarının bulunduğu bölge 2 bin 500 rakımlı olduğu için burada keven ve doğal kekik yapısına bağlı bal üretimi oluyor. Buranın balı da çok lezzetli oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-08-03 10:00:06



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