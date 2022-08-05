Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik temmuzda 287 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 3 kişi de tutuklandı.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın temmuz ayı içinde gerçekleştirdiği 287 operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Temmuz'da Gürpınar ilçesi kırsalında 3, 26 Temmuz'da ise Özalp ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonlarda 2 tabanca, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatına ait roket, 1 Rus yapımı 9M131 güdümlü tanksavar fırlatma zarfı, 1 havan mühimmatı, 4 el bombası, patlamamış 203 milimetre çapında top mühimmatı, çeşitli boyutlarda 305 fişek, EYP yapımında kullanılan batarya blokları ve düzeneği, yapımı tamamlanmamış 3 basma düzenekli EYP, 2 telsiz, scop gece görüş ve termal kamera dürbünü, 2 sinyal tespit cihazı, tablet, akıllı cep telefonu ve ses kayıt cihazı ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan 'PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapma' suçlarından gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si ise serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-08-05 11:01:44



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