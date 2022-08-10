Van'da metruk evde 33 kaçak göçmen yakalandı

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Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN'nın İpekyolu ilçesinde metruk eve düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Yeni Mahalle Çıkmaz Sokak'ta kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda metruk evdeki Afganistan uyruklu 33 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne götürülürken, 1 organizatör gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2022-08-10 15:05:36



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