Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı

VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, F.K. ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürürken, jandarma sorumluluk bölgesindeki adreste uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine dün adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, savcılığın talimatıyla F.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-08-11 14:17:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.