Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, F.K. ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürürken, jandarma sorumluluk bölgesindeki adreste uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine dün adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, savcılığın talimatıyla F.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-08-11 14:17:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.