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Erbakan: Masa başındakiler ve kasa başındakilerin oyununu bozacağız

DHA

Erbakan: Masa başındakiler ve kasa başındakilerin oyununu bozacağız


Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, partisinin Van il kongresine katıldı. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak geçmişte Erbakan hocamızın yaptığı gibi masa başındakiler ve kasa başındakilerin oyununu bozacağız" dedi.
Partisinin İl Kongresine katılmak üzere Van'a gelen Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Ferit Melen Havalimanında partililer tarafından karşılandı. Erbakan, burada araç konvoyu ile kongrenin yapılacağı kent merkezindeki otele geldi. Kongrede Van İl Başkanlığına Göksel Yarız seçildi. İktidar ile muhalefet partileri arasında kavga olduğunu söyleyen Erbakan, "Hepiniz kayıkçı kavgasını çok yakinen izliyorsunuz. Bir tarafta kasa başındakiler, diğer tarafta da masa başındakiler. Sanki birbirlerinden bir farkları varmış gibi kör dövüşü yapıyorlar ve kayıkçı kavgasını devam ettiriyorlar. Milli görüş hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Varsa yoksa masa başındakiler ile kasa başındakiler. İktidarı destekliyorsan kasa başındakilere gideceksin, muhalefeti destekliyorsan masa başındakilere gideceksin. Vatandaşa, seçmene başka bir alternatif veya seçenek göstermiyorlar. Biz Yeniden Refah Partisi, milli görüş olarak ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle birlikteyiz. Bu milletin önüne konulan masa başındakiler ve kasa başındakiler oyununu biz bozacağız Allah'ın izniyle. Masa başındakilerin bir kısmı AK Parti içerisinde 10 seneden fazla bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi en kritik bakanlıklarda 10 seneden fazla süre beraber görev yaptılar. Bu ülkeyi birlikte borçlandırdılar, milyarlarca doları faize birlikte verdiler. Bu ülkenin bu devletin varlıklarını birlikte satıp yok ettiler. Geçenlerde bir tanesi satışlarla ilgili canlı yayında usulsüzlük iddasında bulundu. Sonra baktılar ki o usulsüz dediği ihalenin tarihinde o iddiayı yapan kişi de kabinede bakanlar kurulunda bir bakan olarak bulunuyor. Dünya kadar devletin, milletin varlıkları satılırken, onlarda bunun altında imzası olan o hükümetlerde bakan olan kimseler. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan Kemal Derviş ekonomi modelini yıllarca birlikte uyguladılar. Tarım ve hayvancılığı birlikte bitirdiler. Irak'ın, Libya'nın, Suriye'nin bu hale gelmesinde hep birlikte pay sahibiler. Altında Başbakan, Dışişleri Bakanı olarak altında imzaları var. Şimdi çıkmışlar bütün bu gerçeklerin karşısında diyorlar ki 'Türkiye'yi biz kurtaralım'. Madem kurtaracaktın 10 seneden fazla iktidarda en kritik görevlerde bulunurken bunu yapsaydın" dedi.
CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini de eleştiren Erbakan şöyle konuştu:
"Peki masanın diğer tarafında ne var? Diğer tarafında meşhur hepinizin bildiği CHP var. 28 Şubat'ın en ateşli savunucularından. Ayasofya'nın cami olmasına üzülen. İstanbul sözleşmesinin hayranı. Kendi parti içerisinde LGBT komisyonu kuran. 'Biz iktidar olursak LGBT'li olmak dezavantaj olmaktan çıkacak' diyen. 1989 yılından 1994 yılına kadar Türkiye'deki tüm belediyeleri alıp, perişan edip, eline yüzüne bulaştıran. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batırdı. İktidara kızıyor, 'yüzde 8.60 dolar faizi ile dolar borç alıyorsun, böyle şey mi olur' diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün yüzde 10 buçuk dolar faizi ile dolar borç alıyor. O faizi de ödemek için ulaşıma ve belediye hizmetlerine zam yapıyor. İşte bütün bu sebeplerden dolayı masa başındakilerden bu millete bir hayır gelmez. Bu gerçeği çok iyi biliyoruz. İnşallah Yeniden Refah Partisi olarak aynen geçmişte Erbakan hocamızın yaptığı gibi masa başındakiler ve kasa başındakiler oyununu bozacağız milli görüşü iktidara taşıyacağız."  DHA-Politika Türkiye-Van Orhan AŞAN
2022-08-13 19:04:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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