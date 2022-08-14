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Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı

DHA

Gelin ve damat, Van Gölü sahilinde çöp topladı


Barış KUL/ERCİŞ, (Van)-(DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren yazılım test mühendisleri Ahmet Sadık Aras(24) ile Feyza Demirel (24) çifti, Van Gölü sahilindeki kirliliğe dikkat çekmek için temizlik yaptı. Çift, üzerlerindeki gelinliik ve damatlıkla sahilde çöp topladı, daha sonra da düğün salonuna geçerek davetlilerle birlikte dans edip halay çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, 'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne, Van'ın Erciş ilçesinde dünyaevine giren mutlu çift de destek verdi. Ankara'da mühendislik yapan ve düğünleri için memleketleri Erciş'e gelen Ahmet Sadık Aras ve Feyza Demirel, en mutlu günlerinde dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine aldıkları çöp poşetleri ile Sahilkent Mahallesi'ndeki sahilde temizlik yaptı. Çift, çöp temizliğinin ardından düğün salonuna geçerek, önce dans etti, daha sonra davetlilerle birlikte kol kola girip halay çekti. 
'VAN GÖLÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'
Damat Ahmet Sadık Aras, "Van Gölü bizim için çok önem arz ediyor. Bugün düğünümüzün ilk günü ve eşimle birlikte, düğün öncesi Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için sahilde çöp toplayıp, farkındalık oluşturmak istedik. Sadece biz insanlar için değil, deniz canlıları olan inci kefali için de kirliliğe dikkat etmemiz lazım"dedi.
'DOĞAYI KİRTLETMEK BÜTÜN CANLILARA ZARAR VERİYOR'
Feyza Demireli ise, çevre bilincinin çok önemli olduğunu, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini ifade ederek,"Doğayı kirletmek bizlere ve bütün canlılara zarar veriyor. Hem kendimiz, hem de canlılar için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de eşimle birlikte bu mutlu günümüzde çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Herkesi bu bilince davet ediyoruz. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Hem kendimiz, hem de çevremiz için buna dikkat edersek çok mutlu oluruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2022-08-14 10:21:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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