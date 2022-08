200 bisikletli, Van Gölü için 430 kilometre pedal çevirecek

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla '4'üncü Van Denizi Bisiklet Festivali' düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve İran ile İtalya'dan gelen 200 bisiklet tutkunu, 7 gün boyunca 430 kilometrelik Van Gölü çevresinde pedal çevirecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Van Denizi Bisiklet Festivali', göldeki kirliliğe dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Çevre ilçe belediyelerinin de destek verdiği ve 21 Ağustos'a kadar sürecek olan festivale Türkiye'nin çeşitli illeriyle İran ve İtalya'dan katılan 200 bisikletli, 430 kilometrelik gölün etrafında pedal çevirecek.

Van Atatürk Kültür Parkı'nda başlatılan festivali, farkındalık ve bilinçlendirme için düzenlediklerini söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "Festivalimizi geleneksel hale getirdik. Ülkemizin hemen hemen her yerinden, İran ve İtalya olmak üzere yurt dışından da sporcular var. Amacımız Van Gölü'ne dikkat çekmek, Van Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak, bu güzellikleri tanıtırken de sahip çıkmak temel amacımız. Bu anlamda farkındalık etkinliği düzenledik. Bu yıl 200 katılımcımız var. Geleneksel hale getireceğiz. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü. Ülkemizin de en büyük gölü ve güzelliği uzaydan bile fark edildi. NASA tarafından fotoğraflandı ve en iyi fotoğraf olarak da dünyaya tanıtıldı. Bu zenginliğimizi ve değerimizi gelecek kuşaklara taşımamız gerekiyor. Bu amaçla biz bu şekilde yüzme ve bisiklet festivalleri yapıyoruz. Amacımız bu güzelliği korumak, sahiplenmek. Biz sahiplenirsek bu doğa harikası geleceğe taşınacaktır" diye konuştu.

'VAN GÖLÜ KİRLENMESİN, MAVİ KALSIN'

Organizasyonun Van Büyükşehir Belediyesi himayelerinde Tatvan Belyediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin destekleriyle düzenlendiğini anlatan Özel, "Her zaman bir sloganımız var. 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' diyoruz. Festivalimiz, 7 gün sürecek. Van'dan çıkıyoruz. Güzergahımız Edremit, Gevaş, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve son durak da yine Van merkezde bitiyor. Bu bisitlet turumuz kamplı oluyor. Biz her gece kamp kuracağız. Bu kamplarımız da Van Gölü'nün kenarındaki plajlarda olacak. Çünkü gerek ülkemizden gelen, gerekse yurt dışından gelen misafirlerimize göle girme imkanı da sunacağız. Bol yüzmeli olacak, bol pedallı olacak. Yani insanlarınız hem Van Gölü'nün suyuna doyacak, hem de bu 430 kilometrelik göl çevresini pedallayıp bisiklete de doymuş olacak" dedi.

'VAN'A GELMEKTEN MUTLULUK DUYDUM'

Festivale Eskişehir'den katılan Güler Bozok, "Van, çok sevdiğim, özellikle ekolojik açıdan çok önemli olan bir bölge. Ben kuşlar üzerinde, sulak alanlarda çalışıyorum. Türkiye'deki kuşların üreme açısından önemli sulak alanlarından bir tanesi hem Van Gölü, hem göl kenarlarındaki o sazlık alanlar. Buranın temizliği, ekolojik açıdan sürdürülebilir olması önemli, bu etkinlik de zaten buna dikkat çekiyor. Benim buraya gelmemdeki sebeplerinden biri de bu farkındalık sağlaması. Birçok ilden insanlar geldi. İlk defa inci kefali görenler var. Çok önemli bir etkinlik. Heyecanla katılıyorum" diye konuştu.

Eskişehir'den gelen Rahime Çelen de "Ben de destek olmak, Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' demek için geldim. Van ve çevresini daha önce hiç görmemiştim. İlk kez geliyorum. Buralar harika yerler. Buradaki yerel kültürü tanımak ve 'Van Gölü kirlenmesin' aktivitesine destek için geldim. Gölün etrafını pedallayacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

