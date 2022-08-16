Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Deniz, yoğun bakımda

Tuncay AVCI/ VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, oyun oynarken sulama kanalına düşen Deniz Karahançer (2), çevredekiler tarafından kurtarılırken, hastanede yoğun bakıma alındı.
Olay, dün akşam Gürpınar'da meydana geldi. Kader Özgökçe, oğlu Deniz Karahançer ile Akpınar Mahallesi'ndeki akrabalarına gitti. Dışarıda oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden Deniz, evin yakınındaki sulama kanalına düştü. Deniz'in düştüğü gören yakınları, bağırarak yardım istedi. Çevredekilerden bazıları, kanala atlayarak Deniz'i çıkardı. Küçük çocuk, çağrılan sağlık ekibince ambulansla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Deniz'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI
2022-08-16 12:08:36
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