Van'da hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle 15 günlüğüne kapatıldı



Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde 2 mahallede tespit edilen şap hastalığı nedeniyle kent merkezindeki hayvan pazarı 15 günlüğüne kapatıldı, bölgedeki 50 bin hayvan da ekipler tarafından aşılandı.

Gürpınar ilçesinde Işıkpınar ve Anlıak mahallelerinde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın ortaya çıktığı 2 mahalle karantinaya alınırken, bu köylerin 10 kilometre çevresindeki alanlar ise kontrol amaçlı gözlem altına alındı. Van'daki hayvan pazarı ise 15 günlüğüne kapatıldı. Ekipler, bölgedeki 50 bin hayvanı da aşıladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Tuncay AVCI

2022-08-16 17:51:31



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