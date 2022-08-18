Kardeşini öldürdü, 13 yıl sonra tarlada çalışırken yakalandı

VAN, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde 2009 yılında töre saikiyle kardeşini öldürüp, yeğenini de yaralayan M.T., 13 yıl sonra Van'ın Çaldıran ilçesinde tarlada çalışırken jandarma tarafından yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde töre saikiyle işlenen cinayette kardeşi O.T.'yi silahla öldürüp, ablasının kızı O.T.'yi de bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.T.'nin gizlendiği yeri tespit etti. Jandarma ekipleri fiziki takibin ardından M.T.'yi, dün çalıştığı tarlada yakaladı. Van Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, yakalanan cinayet şüphelisinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-08-18 23:20:23
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