Kayalıklar arasında 200 kilo esrar ve 500 sentetik hap ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın arazi arama tarama çalışmalarında kayalıkların arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün öğle saatlerinde Başkale ilçesi kırsalında arama ve tarama çalışması yaptı. Aramalarda, kayalıklar arasında 200 kilo toz esrar ile 500 sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucunun sahiplerinin bulunması için de çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-08-20 09:42:23



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