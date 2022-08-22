Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı

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VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde, arazide yapılan aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yapıldı. Boş arazide gerçekleştirilen aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları saklayan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-08-22 11:45:57



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