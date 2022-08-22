Polisten kaçtığı 10 kişilik minibüsünden 20 kaçak göçmen çıktı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı 10 kişilik minibüste, Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İpekyolu ilçesinde polisin 'dur' ihtarında bulunduğu, 31 EJ 634 plakalı ve 10 yolcu kapasiteli minibüs, takibe alındı. Polisin takibi sonucu Meteoroloji Mahallesi'nde durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Daha fazla kişinin alınması için 10 yolcu kapasiteli minibüsteki arka koltuğun sökülmesi dikkat çekerken, sürücü gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, polis tarafından işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-08-22 13:06:43



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