THY yönetimi Van'da toplandı



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetimi, turizm potansiyeline dikkat çekmek için İstanbul dışındaki haftalık yönetim kurulu toplantısının ilkini Van'da gerçekleştirdi.Van Valiliği´nin koordinasyonuyla Van'da bir araya gelen THY üst yönetimi burada yönetim koordinasyon toplantısının yanı sıra Akdamar Adası, Edremit Seyir Tepesi, Van Müzesi, Van Kalesi gibi önemli noktaları ziyaret etti. Yönetim, daha sonra Van´da görevli basın mensupları ile bir araya geldi. Basın buluşmasında açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Anadolu'daki turizmi Dünya'ya tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Toplantıya,THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, yönetim kurulu üyeleri, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahad Arvas, İrfan Kartal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan katıldı.İSTANBUL DIŞINDA İLK TOPLANTIBasın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerimiz hem bilinirliği hem de aldıkları talep ile ülkemiz turizmine büyük katkı sağlıyor. Oysa ülkemizde fazlası var... Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Erzurum gibi şehirlerimiz turizmde büyük potansiyele sahipler, biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba harcıyoruz. Bugün buraya müjdeyi vermek için geldik. Van´ı dünyaya tanıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Beklediğimiz talep artışına yanıt vermek amacıyla da Eylül ayı itibarıyla İstanbul ve Ankara´dan Van´a gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızı kademeli olarak artıracağız. Bu iki şehirden gerçekleştirdiğimiz uçuşları haftalık 41 frekanstan 56 frekansa yükseltecek ve 2023 yazında da bu planla devam edeceğiz. Akabinde de yine uçaklarımızın gelmesiyle beraber eylül ayının ilk haftasında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan-Van'a veya İstanbul'dan Van'a seferler yapacağız. Van'a ikinci seferimizi eylül ayının ilk haftasında yapacağız. Böylece şu anda günde 6 olan frekans sayımız 8'e çıkacak. Ekimin ortalarına doğru yine uçak sayımıza bağlı olarak İstanbul'dan 3'üncü uçuşumuzu da koyacağız. Böylece şu anda 6 olan Van-İstanbul Türk Hava Yolları'nın Van'a olan sefer sayısı Anadolu Jet'le beraber yüzde 50 artarak 6'dan 9'a çıkacak. Bunu zaten daha önce geldiğinizde de söylemiştik, uçak eksikliğimizin olduğunu da söylemiştik" diye konuştu."ANTALYA'DA 6,5 MİLYON TURİST VAR, RUSYA'DAN GELENLERİN ÇOĞUNU BİZ TAŞIDIK'THY'nin Antalya'ya yaptığı 15 uçak seferine, bu yıl 15 sefer daha eklediklerini ifade eden Bolat, "Şu anda Antalya'nın turizmde beklenen kapasitenin artmasının en önemli faktörlerinden bir tanesi THY'nin buraya koyduğu uçaklardır. Burada bir degerlendirme yapmamız gerekiylordu. Biliyorsunuz ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi döviz. Döviz girdisini artırmak için biz burada uçaklarımızı Antalya'ya koyduk ve şu anda Antalya'da 6,5 milyondan fazla turist var. Bunun 3,5 milyonu biliyorsunuz Rusya'dan geliyor. Bu turislerin çoğunu biz taşıdık. İstanbul'un otellerinde şu anda yüzde 80'den fazla doluluk var. Bu dolulukların da en önemli faktörlerinden bir tanesi THY'nin yurt dışından getirdiği turistler. Geçen sene 22 milyar dolarlık turist geliri vardı. Bu sene turizm gelirlerinde beklenen rakam 40 milyar dolar. Bu açıdan da ülkemizin bu ihtiyacını öngörerek yaptığımız stratejik çalışmalar sonunda 15 uçağı Antalya'ya bağlanmamız gerektiğini gördük. Bu anlamda diğer şehirlerimize de yavaş yavaş frekanslarını artıracağız" dedi.'BU YIL HİZMET İHRACAATI GELİRİMİZ 80 MİLYAR DOLARA ÇIKTI'Bolat, geçen sene Hizmet İhracatçıları Birliği olarak, Türkiye'nin hizmet ihracaatındaki gelirinin 55 milyar dolar olduğunu da hatırlatarak, şöyle devam etti:"Bu sene bu rakam 80 milyar dolara çıktı. Yani hizmet ihracatında 25 milyar dolarlık bir artış var. Şimdi enerjinin pahalanmasından dolayı Türkiye'nin biliyorsunuz eksradan harcamak zorunda olduğu rakam 50 milyarın üstü. Demek ki, bunun 25 milyarını hizmet ihracatçıları olarak biz sağlamışız. THY, hizmet ihracatının ana omurgalarından bir tanesi. Bunlardan en büyüğü turizm. Bir diğeri de sağlık turizmi. Sağlık turizminde 2021 yılındaki rakam 1,6 milyar, bu yıl 2,5 milyara çıkmışız. Seneye tahminlerimiz bunun 5 milyara çıkması yönünde. Turizm gelirlerinden seneye beklediğimiz rakamlarımız 55 milyar dolar. THY'nin bu konudaki en büyük katkısı döviz girdisi sağamasıdır. THY, bu sene 14,5 milyar dolar döviz girdisi yapmış. Bakın; Türkiye'nin ilk 3 mal ihraç eden şirketlerin toplamı bu rakamı bulmuyor. Yani hakikaten THY'nın yüklendiği misyon insanları sevdiklerine kavuşturmanın yanında ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan bir şirket olması. Bu açıdan da sevginin ve barışın memleketi olan Van'da da ekonomiye ne katkılar yapabiliriz' diye de çalışma yaptık. Burada büyük sağlık kuruluşlarımız var. Bu sağlık kuruluşlarımızın da Türkiye'ye katkılarını artırmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı olarak da bugün yaptığımız toplantı da önemli bir sonuç."'TAHRAN-VAN ARASI SEFER KOYMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'Tahran-Van arası uçak seferlerine başlanması için Türk yetkililerinin İran devleti ile görüşmelere başlaması gerektiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:"Van-Tahran arasına bir sefer koymayı düşünüyoruz.Van şehrimizin ekonomisine, turizmine nasıl katkıda bulunabiliriz'. Bunun çalışmalarını yapacağız. Van ile ilgili tanıtım filmlerini uçaklarımıza koyacağız. Özellikle yurt dışı uçuşlarımızda Van ile ilgili bu tanıtım filmlerini koyarak yabancı turistlerin de Van'a gelmelerini teşvik edeceğiz. Türk Hava Yolları şu anda 386 uçağıyla 129 ülkeye ve 340'a yakın şehre uçmaktadır. Bu anlamda da Vanlı vatandaşlarımızı dünyanın her yerine daha çok İstanbul üzerinden bağlıyoruz. Bizim bir diğr iştirak şirketimiz Sunn Ekspres'tir. Yani THY ve iştirakı olan Sunn Ekpres olarak bundan sonra 11 seferle Van ilimize sefer yapmaya hizmet edeceğiz."Vali Balcı ise yönetim kurulu toplantılarını Van'a yapan THY yetkililerine teşekkür ederek, "Van'ı onurlandırdılar, şereflendirdiler. THY, Türkiye'nin bir markası, bir değeri, kıymeti. Türkiyemizin göz bebeği bir kurumun üst düzey yöneticilerini Van'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. THY'nın seferlerini artmasıyla beraber ilimizdeki turizm sektörü ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Vali Balcı, Van'da toplantı yaptıkları için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'a teşekkür plaketi takdim etti. (DHA)YENİ NESİL UÇAKLAR VAN'A SEFER YAPACAKDünyanın 129 ülkesinden gezginleri Van´ın keşfedilmeyi bekleyen değerleri ile buluşturmayı amaçlayan Türk Hava Yolları, eylül ayı itibarıyla kademeli olarak artacak Van uçuşlarını filosuna yeni katılan, modern uçaklar ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu uçaklar ve yeni kapasite ile Vanlı vatandaşlar da daha esnek bir seyahat planıyla konforlu uçuşlar gerçekleştirebilecek. Yeni dönem için planlanan kapasite artışıyla Türk Hava Yolları,İstanbul Havalimanı Van seferlerini haftalık 21 frekans olarak gerçekleştirecek. Bayrak taşıyıcının başarılı markası AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen Van seferlerini haftalık 6 frekanstan 14 frekansa, Ankara Esenboğa Van seferlerini ise haftalık 14 frekanstan 21 frekansa yükseltecek.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-08-22 13:47:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.