Van'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı (2)



DR TATLI: SON GÜNLERDE ÇOK SAYIDA VAKA BAŞVURUYOR

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kentte 4 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyle ilgili uyarılarda bulundu. Dr. Tatlı, metil alkol zehirlenmesinin ölümcül olan zehirlenmelerden olduğunu, son günlerde hastaneye çok sayıda vakanın başvurduğunu belirten Dr. Tatlı, "Metil alkol zehirlenmesi çok tehlikeli bir durumdur. Halkımızın çok dikkat etmesi gereken bir durum. Metil alkol zehirlenmelerinde hastaneye başvurulmaz ise ölüm neredeyse kaçınılmaz olmaktadır" dedi.

'DIŞARDAN BAKARAK ANLAMA ŞANSI YOK'

Metil alkol ile ilgili bilgi veren Dr. Tatlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Metil alkol dediğimiz maddeye aslında odun alkolü deniliyor. Genellikle sanayi sitelerinde kullanılır. Tüketime uygun bir alkol çeşidi değil. Fakat ucuz olduğu için alkollü içeceklerin içerisine katılarak da daha ucuza alkol üretimi sağlanıyor. Vatandaşların bunu dışarıdan bakarak anlama şansları yok. Bunun için vatandaşlara alkol tüketmelerini tavsiye etmiyoruz. Ancak alkol tüketmeleri durumunda da bilindik yerlerden bandrollü almaları gerekiyor. Bunun dışında alacağı tüm alkol çeşitlerinde zehirlenme riski çok yüksek olacaktır. Alkoliklerde alkol bulamadıkları zaman daha uygun fiyata almaları sonucunda alkol zehirlenmeleri karşımıza çıkabilir. Arkadaş ortamlarındaki ikramlarda da metil alkol zehirlenmeleri olabilir."

'HİÇBİR VAKA TAM OLARAK NORMALE DÖNMEZ'

Metil alkol zehirlenmelerinde tüm vücuttaki hücrelerin zehirlendiğini, oksijen almasını engellediğini ve oksijenli metabolizma sağlanamadığı için de ölümlerin gerçekleştiğini belirten Dr. Tatlı, "Zehirlenmeden ilk etkilenen organ genellikle göz olur. Böbrek ve karaciğer de yine sırasıyla etkilenen organlardır. Ama aslında tüm organlarımız etkilenir. Tedavisi vardır demek çok güç. Hiçbir vaka aslında tam olarak normale dönmez. Ya körlük kalır ya iç organlarda tahribat ortaya çıkar bir kısmı da ya hastanede veya hastaneye gelmeden hayatını kaybeder. Çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konu" ifadelerini kullandı. (DHA)

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-08-22 13:53:24



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