Depodan 150 bin liralık yağ hırsızlığına 3 tutuklama 

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, depodan 150 bin liralık yağ çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, 72 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki depodan 150 bin liralık yağ çalındığını belirledi. Ekipler, kapsamlı çalışmalarında, 72 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri ile adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 264 litre yağ ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çalınan yağlar da sahibine teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-08-23 11:14:31



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