Van'da, araçta elektronik kopya düzeneği ele geçirildi

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gürpınar'da şüphe üzerine aracı durdurup, arama yaptı. Araç içindekileri de arayan ekipler, 10 parça halinde elektronik kopya düzeneği buldu. Düzeneğin, sınavlarda kopya amaçlı kullanılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, 5 şüpheli hakkında '6114 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-08-23 13:17:48



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