8 bin metal parayla Selahaddin Eyyubi portresi



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın İpekyolu Gençlik Merkezi'nde, öğretmen ve öğrenci iş birliğiyle geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çalışmalarla sergi açıldı. Sergilenenler arasında en çok, 8 bin metal paradan yapılan Selahaddin Eyyubi portresi ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın UNICEF iş birliği ile yürüttüğü 'Yeşil Beceriler' projesi kapsamında, İpekyolu Gençlik Merkezi'nde, Geri Dönüşüm Atölyesi kuruldu. Atölyede öğretmenlik yapan İhsan Bal, gönüllü 13 öğrencisi ile birlikte atık malzemelerle çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarda; 8 bin metal paradan yapılan Selahaddin Eyyubi portresi, ütü masası kenarlıkları, çaydanlık, duvar saati, flamingo gibi birçok çalışma hayata geçirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Spor Hizmetleri Müdürü Yalçın Özdemir ve Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek'in öğrencilerle birlikte açılışını yaptığı 'Geri Dönüşüm Sergisi'ne ilgi de yoğun oldu.

Gençlik Merkezi'nde geri dönüşüm ve heykel atölyelerinin mevcut olduğunu belirten Sunullah Erçek, "Özellikle bu alana ilgi duyan gençlerimiz, geri dönüşüm malzemeleriyle sanat eserlerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Geri dönüşüm mantığıyla zihinlerinde tasarladıkları objeleri bir sanat marifetiyle ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu anlamda aslında bir farkındalık da oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla bizim evde kullandığımız atık malzemelerin aslında değerlendirilebileceği, bu anlamda insanların estetik beğenisine sunulabileceği ile ilgili de farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Sergide geri dönüşüm mantığıyla yapılmış portremiz var. Selahaddin Eyyubi'nin portresini 8 bin adet 1 kuruşluk malzemeden yapılmış. Aynı şekilde atık malzemelerde Erçek Gölümüzün bir simgesi olan flamingo ile hayvan objeleri de sergide yer alıyor" diye konuştu.

Geri dönüşüm ve heykel atölyesi eğitmeni İhsan Bal ise "Atık malzemelerden yaptığımız portre ve heykelleri sergi salonunda sergiledik. Öğrencilerimizle birlikte atık malzemeleri sanata dönüştürdük. Çalışma sonunda çok güzel eserler ortaya çıktı" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-08-23 16:46:36



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