Aile hekiminden muayeneye gelen her çocuğa kitap 



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde görevli aile hekimi Erhan Kalkan, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için polikliniğine muayeneye gelen çocuklara kitap hediye ediyor.

Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde 20 yıldır görevli 2 çocuk babası aile hekimi Erhan Kalkan ilçede kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için polikliniğe gelip muayenene olan çocuklara kitap hediye ediyor. Dr. Kalkan, botanik bahçesine çevirdiği polikliniğinde bir de kütüphane oluşturdu. Dr. Kalkan, okulların açılmasına sayılı günler kala polikliniğin kapısına da `Kitap dünyaya açılan denizdir. Çocuklar bizim geleceğimiz, kitaba sevgi, kitap okumayı sevdirmek bizim görevimizdir. Muayene olan çocuklara kitap hediye" şeklinde yazı astı.

Muayene için gelen hastalar da hem yeşillikler içinde olan muayeneyi hem de hediye olarak verilen kitaplardan çok memnun olduklarını söyledi. Ailesiyle muayeneye gelen 4´üncü sınıf öğrencisi Burak Emre Sakar, "Karnım ağrıyordu. Annem beni alıp aile hekimimiz olan Dr. Erhan Kalkan'a getirdi. Doktor amca beni muayene ettikten sonra bana kitap hediye etti. Çok şaşırdım. Burası çok güzel ve burada çok çiçek ve kitaplar var. Kendimi daha iyi hissediyorum. Kitap için doktor amcaya teşekkür ederim" dedi.

Muayene için gelen esnaf Gültekin Baran da bunun kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için güzel bir uygulama olduğunu belirterek, Dr. Kalkan'a teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-08-24 12:33:36



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