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İran lezzetlerini Van'a taşıdılar

DHA

İran lezzetlerini Van'a taşıdılar


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'ın ekonomisine ciddi katkı sağlayan İranlılar, lokanta ve yemek kültürlerini de kente taşıyor. Son 7 ayda 220 binin üzerinde turistin giriş yaptığı kentte 8 yıldır yaşayan İranlı kardeşler Muhammed ve Savaş Deniz, açtıkları lokantayla ülke lezzetlerini Vanlılarla tanıştırdı. 
Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, Van'ın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ülkelerindeki resmi tatil günlerini Van'da geçiren İranlılar, gündüzleri alışveriş yapıyor, akşamları da kaldıkları otellerde eğleniyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 7 ayda 220 binin üzerinde turist giriş yaparken, kentteki oteller ise tamamen doldu.
Turistlerin en çok yemek ve giyim sektörüne ilgi gösterdiği kentte 8 yıldır yaşayan İranlı kardeşler Muhammed ve Savaş Deniz, açtıkları lokantayla ülke lezzetlerini hem Vanlılara hem de vatandaşlarına sunmaya başladı. 'Urmiye Marmosho' ismiyle açılan lokantada Deniz kardeşlerin eşlerinin hazırladığı abgoosht (İran yahnisi), müşterilere özenle sunuluyor.
'AKRABALARIMIZ DA GELİYOR'
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Ronak Deniz (23), 8 yıldır Van'da yaşadıklarını belirterek, "Ailemle birlikte ülkemizdeki yemek kültürünü Van'da tanıtmaya çalışıyoruz. Burada İranlı turistler çok geldiği için böyle bir lokanta açtık. Ülkemizdeki yemek kültürünü Van'a taşıdık. İranlılar buraya rağbet gösteriyor. Bizim açtığımız lokantada da ülkemizin yemekleri yer aldığı için büyük rağbet görüyor. Lokantamızda abgoosht ve pirinç pilavı ile servis edilen İran yemekleri çıkarıyoruz. Gelen müşterilerimiz ülkemizin lezzetli yemeklerini servis ediyoruz" dedi.
Deniz, lokantaya gelen İranlı turistlerin kendilerini evindeymiş gibi hissettiklerini kaydederek, "Buraya gelince yemedikleri tadı, açtığımız lokantada tadıyorlar. Bu da bizim için çok güzel bir şey. İranlıların yanı sıra müşterilerimiz Hakkari bölgesinden geliyor. Turistler Van'ı çok tercih ediyor. Kendi akrabalarımız da geliyor. Ülkemizdeki yemek kültürünü buraya taşıyarak hem onların mutlu olabileceği hem de kendimizce bir kazancımızın olabileceğini düşünerek böyle bir yer açtık. Çok şükür, işlerimiz güzel gidiyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-08-25 09:57:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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