Van'da evlat nöbeti tutan anne: Kandil'in yolunu artık kapattık



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Eyleme katılan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızı Şeyma'nın 11 yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Benim Şeyma'mı versinler. Buraya geliyoruz, müzik açıyorlar. Bizim sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Ama bizim sesimizi bastıramazlar. Kandil'in yolunu artık kapattık" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 43'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için bir kez daha yüksek sesli müzik açıldı. Aileler ise bu duruma tepki gösterdi.

'BİZİM SESİMİZİ BASTIRAMAZLAR'

Eyleme katılan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızı Şeyma'nın 11 yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Benim Şeyma'mı versinler. Buraya geliyoruz, müzik açıyorlar. Bizim sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Ama bizim sesimizi bastıramazlar. Kandil'in yolunu artık kapattık. Çocukları dağda olan bütün anne ve babalara da sesleniyorum; lütfen korkmayın, siz kimden korkuyorsunuz? Siz nasıl HDP'den, PKK'dan korkuyorsun? Çocukları onlara piyon etmeyin. Burada bizim sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Balkonların, perdelerinin arkasından çıkıp, zafer işareti yapıyorlar, el sallıyorlar. Hür irademle buradayım, sonuna kadar da bu eylemi sürdüreceğim. Şeyma eğer beni duyuyorsan; gel, devlet güçlerine teslim ol" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-08-25 15:17:52



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