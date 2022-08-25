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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz


Behçet DALMAZOrhan AŞANÖzcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, güney sınırlarının 30 kilometre derinlikte bir koridorla güvence altına alana kadar verdikleri mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekat düzenleyip bize `sakın ha´ diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız ve bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tüm bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve siyasi partilerin genel başkan yardımcıları eşlik etti. Muş'tan helikopterle Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoy eşliğinde etkinliklerin yapıldığı Çarho alanına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi´nin 951´inci Sene-i devriyesinde Sultan Alpaslan´ı rahmetle andığını söyledi. Ahlat'ı, Kubbet-ül İslam diye tarif ettiklerini ve Ahlat'ın maziden atiye kurulan köprünün kilit taşlarından olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı inançla, aynı cesaretle Bedir´deki iman ordusuna kadar uzanan bir imanla mücadelesini yürütüyor. Dua ile tekbir ile Fetih Suresi ile çıkılan kutlu bir mücadeleden zaferin de muhakkak olduğuna yürekten inanıyor muyuz? Elbette herkes inanmak zorunda değil, iman da bir nasip meselesidir. Kimsenin inancı ve imanıyla canları pahasına mücadele eden, alın terini ve kanını bu uğurda akıtmadan tereddüt göstermeyen kahramanlarımıza saygısızlık etme hakkı da yoktur. Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın. Çünkü bu dualar, tekbirler, bu salavatları; kökeni, inancı, meşrebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkesin istiklali ve istikbali için verilen cansiperane mücadelenin manevi zırhıdır. Sultan Alpaslan, Malazgirt´te zafer kazandığında sadece Selçuklu´nun değil, Rum´u, Ermeni´si, Yahudi´siyle Anadolu´daki herkesin geleceğini aydınlatan bir ışık yakmıştı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul´u fethettiğinde her inançtan insanın onurunu garanti altına almıştı. Milli mücadeleyi kazanıp cumhuriyetimizi kurarken de Anadolu´da yaşayan ve Anadolu´ya sığınan herkesin canını ve malını kurtarmıştık. Bu büyük zaferi de İstiklal Marşımızdan hatırlayalım. Bugün de ülkemizi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesi, kendi vatandaşlarımız ve dostlarımızın tamamı içindir. Hiç şüphesiz son dönemdeki mücadelemizin en somut örneği 15 Temmuz destanıdır. Dudağında tekbir, elinde bayrak, namusun şiarı yiğitler gördüm. Biz bu ülkedeki her bir vatandaşımızın güvenliğini, huzurun teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdik, ezmeye devam ediyoruz."
'HİÇBİR ALANDA MÜCADELEMİZ BİTMEDİ, BİTMEYECEK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlara bedel eser ve hizmetler ürettiklerini ve 20 yılda ülkeye kazandırdıkları her yardımı, inşa ettikleri her eseri, vatandaşa sunulan her hizmeti bu anlayışla hayata geçirdiklerini söyledi. Ülkedeki her bir ferdin geleceğine güvenle bakabilmesi için vizyonlarını genişlettiklerini ve büyüttüklerini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 11 yıl önce bugün bu vizyonun adına 2023 demiştik. Bugün 2053 diyoruz, yarın 2071 diyerek yolumuza devam edeceğiz. Elbette kalkınmadan güvenliği, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Bilindiği gibi dün Fırat Kalkanı Harekatımızın 6´ncı yıl dönümüydü. Terörle mücadelede sınırlarımız içerisinde ve ötesinde görev yapan şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu
`KİMSENİN TOPRAĞINDA, BİRLİĞİNDE VE BERABERLİĞİNDE GÖZÜMÜZ YOK´
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırlarını 30 kilometre derinlikte bir koridorla güvence altına alana kadar verilen mücadelenin devam edeceğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Halen sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan bir uca, 30 kilometre derinlikte bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman diledikleri yere harekat düzenleyip bize `sakın ha´ diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız ve bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz. Bizim diğerlerinden farkımız kimsenin toprağından, birliğinden beraberliğinden gözümüz yoktur. Sadece kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin Türkiye´nin bu haysiyetli ve adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Türkiye´nin önünü 2 asırdır kullandıkları yöntemlerle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koştukları boşuna değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. `Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır.´ Biz milletimizle birlikte gerektiğinde inşallah külümüzden hisarlar yaparak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Teslimiyetimiz sadece rabbimizedir. Onun dışında bizi durduracak, geriletecek esarete, sefalete, zillete sürükleyecek beşeri bir güç tanımıyoruz, tanımayacağız. Ya olacağız ya olacağız. Türkiye´ye, Türk milletine başka bir yol yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın cuma namazını Malazgirt´te kılacaklarını da belirttikten sonra bir süre Jandarma Genel Komutanlığı'nın mehteran birliğini izledi, ardından da Han Otağı´nı ziyaret etti. Burada bir süre dinlenen Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı´na geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Orhan AŞAN
2022-08-25 17:18:10

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