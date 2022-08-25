Jandarmanın takibe aldığı araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli araç sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. JASAT ve özel çalışma ekiplerinin uzun süren takibi sonucu durdurulan araçta, 30 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör olduğu şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Ağustos günü şüpheli aracı takibe aldı. Şüphelilerin hareketlerini ve sevk güzergahlarını kontrol altına alan ekipler, saat 19.30 sıralarında Gevaş ilçesi´ girişinde uygulama noktası oluşturdu. Bölgeye gelen araca 'dur' ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan araç sürücüsü, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayarak kaçmaya başladı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve özel çalışma ekiplerinin uzun süren takibi sonucu, kaçış güzergahlarından önlem alınarak araç durduruldu. Araçta 30 düzensiz göçmen yakalanırken, bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen E.B. ve H.Ö., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir minibüs ise trafikten men edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-08-25 23:35:10



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