'10. Van Denizi Su Sporları Festivali' başladı (2)

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YÜZMEYE DEVAM EDEMEYENLER KURTARILDI

Van Denizi Su Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarında 6 çocuk ile 1 yetişkin yüzmeye devam edemedi. Sporcuların talebi üzerine Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları Seyir Hizmetleri Büro Amirliği personeli, otomatik can simidi vasıtasıyla kurtarıldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-08-27 15:20:58



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