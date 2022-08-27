'10. Van Denizi Su Sporları Festivali' başladı (2)

YÜZMEYE DEVAM EDEMEYENLER KURTARILDI
Van Denizi Su Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarında 6 çocuk ile 1 yetişkin yüzmeye devam edemedi. Sporcuların talebi üzerine Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları Seyir Hizmetleri Büro Amirliği personeli, otomatik can simidi vasıtasıyla kurtarıldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-08-27 15:20:58
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