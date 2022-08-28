Tendürek'te teröristlerin EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında yürütülen operasyonlarda; terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve depoda el yapımı patlayıcı düzenekleri ile uzaktan komuta cihazları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak, barınak ve depo içinde; 3 EYP düzeneği, 9 uzaktan komuta cihazı, 3 küçük el telsizi, 6 akü, 1 akım ölçer ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Çaldıran Behçet DALMAZ

2022-08-28 12:01:40



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