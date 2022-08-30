Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu

DHA

Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'nün su seviyesi düşünce Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ndeki barınakta balıkçı tekneleri karaya oturdu. Göle açılamayan balıkçılar, teknelerinin altındaki kum ve taşları küreklerle temizlemeye çalıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'ndeki çekilmenin son yıllarda gündemde olduğunu ve kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğine şahitlik ettiklerini söyledi.
Van'da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'nde barınakta bulunan 10'a yakın balıkçı teknesi göle açılamadı. Balıkçılar, karaya oturan teknelerinin önündeki kum ve taşları küreklerle temizlemeye çalıştı.
YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün çekilmesinin son yıllarda gündemde olduğunu söyledi. Çekilmenin bariz görüldüğünü anlatan Akkuş, kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğine şahitlik ettiklerini belirtti. Akkuş, "Bugün Van Gölü'nde, 100'ün üzerinde balıkçı teknesi var ve bölgede binlerce kişi inci kefali avcılığından geçimini sağlıyor. Balıkçılıkta en önemli noktalardan birisi, balıkçı barınaklarının işlev görür halde olması lazım. Hemen kıyıdaki balıkçı barınakları, gölün çekilmesiyle birlikte adeta işlevsiz konuma geliyor. Özellikle Adır Adası'nın hemen karşısındaki balıkçı limanı, gölün çekilmesiyle birlikte karaya çıktı. Dolayısıyla en büyük sorun balıkçı limanlarında yaşanıyor" dedi.
'BALIKÇILIK BİZİM EKMEK KAPIMIZ'
30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise balıkçı barınağının yarısından fazlasının karaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:
"O yüzden göle balık avlamaya çıkamıyoruz. Teknelerimiz karaya oturmuş durumda. Zorluk çekiyoruz. Yetkililerden balıkçı barınağımızın, limanımızın içinin derinletilmesini talep ediyoruz. Bu konuda Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı'na dilekçe de verdik. Şu ana kadar bize geri dönüş olmadı. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan vekilimizden de talebimiz, balıkçı barınağımızın bir an önce içinin derinletilmesidir. Bize 50 metrelik bir rıhtım yapsınlar. Limanın giriş ve çıkışlarında zorluk çekiyoruz. Teknelerimiz giriş ve çıkışlarda karaya oturmaktadır. Tekneyi çıkarmak için bazen 2 saat uğraşıyoruz, Çıkartsak dahi tekne ile limana yanaşamıyoruz. Son iki yıldır Van Gölü suyu çok çekildi. Diyebilirim ki, 2 metre seviye aşağı indi. Bu durumda da sığ olan yerler daha da çok çekiliyor. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Mahallemizin tamamı geçimlerini balıkçılık yaparak sağlıyor. O yüzden balıkçı limanımızın derinletilmesini talep ediyoruz." .
'GÖLE AÇILAMIYORUZ'
Balıkçı Murat Ayseli de bölgede 20 yıldır balıkçılık yaptığını ifade ederek, "Göldeki su seviyesinin düşmesi bizim için büyük bir problem oldu. Kuraklık gerçekten bize zarar verdi. Bizim limanda suların geri çekilmesiyle birlikte teknelerimiz karaya oturdu. Limanımız gerçekten bitme derecesinde. Yetkililere sesleniyoruz. Biz mağduruz. Bu konuda bize yardımcı olun. Göle açılamıyoruz, balıkçılık yapamıyoruz. Balıkçılık bizim ekmek kapımız. Şu an zor durumdayız." diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2022-08-30 09:41:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü
YEREL HABERLER İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü
Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi
YEREL HABERLER Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için ...
Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla belirlenecek
YEREL HABERLER Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla ...
Van'da 2 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 2 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı
Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle ...
Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı 
YEREL HABERLER Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı 
Van'da iki el bombası ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da iki el bombası ile gümrük kaçağı malzemeler ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı
Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli ...
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 ...
Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
"10. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi
YEREL HABERLER "10. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele ...
Tendürek'te teröristlerin EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi
YEREL HABERLER Tendürek'te teröristlerin EYP ve uzaktan komuta ...
Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para
YEREL HABERLER Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.