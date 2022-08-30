Van ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Behçet DALMAZÖzcan ÇİRİŞ/VANBİTLİS, (DHA)VAN ve Bitlis'te, düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı.

Van Valiliği'nce düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Baldı, Van Milletvekili İrfan Kartal, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, ilçe kaymakamları, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Valilikteki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmalardan sonra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın bando takımı marşlar çaldı, halk oyunları oynandı, günün anlam ve önemine dair şiirler okundu. Kutlamalar, Van Gölü Sahili'nde görevli Jandarma Atlı Birliği'ni de yer aldığı tören geçidi ile son buldu.

BİTLİS'TE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Bitlis'te de kutlamaların adresi Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı oldu. Buradaki törene; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Vali Çağatay'ın makamında tebrikler kabul edildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ

2022-08-30 12:27:55



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