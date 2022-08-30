Van ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı

DHA

Van ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı


Behçet DALMAZÖzcan ÇİRİŞ/VANBİTLİS, (DHA)VAN ve Bitlis'te, düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlandı.
Van Valiliği'nce düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Baldı, Van Milletvekili İrfan Kartal, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, ilçe kaymakamları, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Valilikteki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Konuşmalardan sonra Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın bando takımı marşlar çaldı, halk oyunları oynandı, günün anlam ve önemine dair şiirler okundu. Kutlamalar, Van Gölü Sahili'nde görevli Jandarma Atlı Birliği'ni  de yer aldığı tören geçidi ile son buldu.
BİTLİS'TE 30 AĞUSTOS COŞKUSU
Bitlis'te de kutlamaların adresi Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı oldu. Buradaki törene; Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Vali Çağatay'ın makamında tebrikler kabul edildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ
2022-08-30 12:27:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İranlı heykeltıraş hurda malzemelerle 650 kilogramlık Van Kedisi heykeli yaptı
YEREL HABERLER İranlı heykeltıraş hurda malzemelerle 650 kilogramlık ...
Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu
YEREL HABERLER Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri ...
İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü
YEREL HABERLER İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü
Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi
YEREL HABERLER Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için ...
Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla belirlenecek
YEREL HABERLER Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla ...
Van'da 2 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 2 yıl önce işlenen cinayetin faili yakalandı
Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Firari töre cinayeti hükümlüsü, sahte kimlikle ...
Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı 
YEREL HABERLER Van, bölgesel bilardo turnuvasına ev sahipliği yaptı 
Van'da iki el bombası ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da iki el bombası ile gümrük kaçağı malzemeler ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklandı
Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli ...
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 ...
Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
"10. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi
YEREL HABERLER "10. Van Denizi Su Sporları Festivali" sona erdi
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele ...
Tendürek'te teröristlerin EYP ve uzaktan komuta cihazları ele geçirildi
YEREL HABERLER Tendürek'te teröristlerin EYP ve uzaktan komuta ...
Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık takı ve para
YEREL HABERLER Aşiret düğününde gelinle damada 2,5 milyon liralık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.