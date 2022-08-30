25 yıl hapisle aranan çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı'ndan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası olan firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün saklandığını belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-08-30 13:16:45



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