Ozanlar 'Sıfır Atık' projesine destek için Van Gölü'nde atıştı



Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde halk ozanları Ahmet Poyrazoğlu ve Menaf Koçak, çevre kirliliğine dikkat çekmek için Van Gölü'ne bıraktıkları sandalyelerde oturarak saz çalıp, atıştı. Ozanlar, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan `Sıfır Atık´ projesine, Van'da da 2 ozan bağlamalarıyla destek verdi. İstanbul'da yaşayan ve konser vermek amacıyla memleketi Van'ın Erciş ilçesine gelen ozan Ahmet Poyrazoğlu ile Erciş'te yaşayan öğrencisi Menaf Koçak, Van Gölü sularına bıraktıkları sandalyelerde oturarak bu kez de Van Gölü ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla atıştı.

Ozan Poyrazoğlu, amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, "Konser için geldiğim memleketimde Van Gölü´ nü görünce çok üzüldüm. Her yanı çöp ve yosunla dolmuş. Ben de ozan olarak ne yapabilirim diyerek, Menaf Koçak ile birlikte gölün içine sandalyelerimizi atıp sazlarımızla atışmalar yaptık. Amacımız Van Gölü kirliliğine dikkat çekip, farkındalık oluşturmaktır. Umarız bu çağrımız dikkat çeker ve Van Gölü artık kirletilmez" dedi.

Erciş´te yaşayan Menaf Koçak ise çevre konusunda herkesin sorumluluk sahibi olduğunu söyledi. Koçak, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan´ın başlattığı projeye biz de destek vermek istedik. Van Gölü'nde dip çamuru temizliği yapılıyor. Bu çalışmanın yakın zamanda Erciş sahillerinde de yapılacağını duyduk. Van Valiliğimizin bu çalışmayı başlatması bizi çok mutlu edecek. Umarız herkes Van Gölü'ne sahip çıkar ve artık kirletmez" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-09-02 12:19:23



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