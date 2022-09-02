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Firari hükümlü, saklandığı evin bodrumundaki sığınakta yakalandı

DHA

Firari hükümlü, saklandığı evin bodrumundaki sığınakta yakalandı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla saklandığı evin bodrum katındaki sığınakta yakalanarak, gözaltına alınıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu firari hükümlünün saklandığı adres belirlenip, İpekyolu ilçesindeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda firari hükümlü, evinin bodrum katında yaptığı sığınakta yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-09-02 21:53:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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