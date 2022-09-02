Firari hükümlü, saklandığı evin bodrumundaki sığınakta yakalandı



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla saklandığı evin bodrum katındaki sığınakta yakalanarak, gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu firari hükümlünün saklandığı adres belirlenip, İpekyolu ilçesindeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda firari hükümlü, evinin bodrum katında yaptığı sığınakta yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-09-02 21:53:58



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