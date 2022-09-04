Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar

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Hakan SARI/SARAY(Van), (DHA)VAN'ın Saray ilçesinin Çaybağı Mahallesi'nde 4 arkadaş, geçecek düğün konvoyundan bahşiş alabilmek için yol ortasına okey masası kurdu. 4 kişi, bahşişlerini aldıktan sonra yolu trafiğe açtı.

Van'a yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Saray ilçesinin kırsal Çaybağı Mahallesi'nde Nazlıcan Tunal ile Barış Tunç'un düğününde 4 arkadaş, konvoyun geçeceği yolun ortasına okey masası kurdu. Mahalleden gelini alıp, konvoy eşliğinde Van'a gidecekler gençlerin yolun ortasında okey oynadığını gördü. Düğün sahipleri şaşkınlık yaşarken, gençleri ikna çabaları işe yaramadı. Okey oynamayı sürdüren gençler, bahşişlerini aldıktan sonra masayı kaldırıp konvoyun geçişine izin verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Saray Hakan SARI

2022-09-04 14:28:44



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