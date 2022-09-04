Van'da 13 bin bağ ot yandı



Hakan SARI/ ÖZALP (Van), (DHA)VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Balçıklı Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 13 bin bağ ot kül oldu.

Özalp ilçesinin Balçıklı Mahallesi'nde, bugün öğlen saatlerinde bölge halkının kış için biçip, muhafaza ettiği otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla kısa sürede bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevlere müdahale ederek, 5 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 13 bin bağ otun küle döndüğü mahallede, ekipler soğutma çalışmasını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Özalp VAN, (DHA)

2022-09-04 20:11:07



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