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Van'da, 6 bin 700 ton silajlık mısır rekoltesi

DHA

Van'da, 6 bin 700 ton silajlık mısır rekoltesi


Behçet DALMAZTuncay AVCI/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı 5 mahallede hayata geçirilen projeyle 1500 dekarlık alanda ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, direksiyonuna geçtiği traktörle ilk hasadı yaptı. İlçede 5 mahalledeki hasatta 6 bin 700 ton rekolte elde edildi.
Gürpınar Kaymakamlığı öncülüğünde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) kaynaklarıyla Van'ın Gürpınar ilçesinde geçen yıl hayata geçirilen 'Gürpınar Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme Projesi' kapsamında 1500 dekarlık alanda ekilen silajlık mısırın hasadına başlandı. Tarlalarında biçtikleri silajlık mısırları traktör ve kamyonlarla köylerine götüren üreticiler, stokladıkları bitkiyle hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılayacak.
Otbiçer Mahallesi'ndeki hasada Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten ve çiftçiler katıldı. Vali Balcı, direksiyona geçtiği traktördeki silaj biçim makinesiyle mısır hasadı yaptı. İlçede 5 mahallede yapılan hasatta 6 bin 700 ton rekolte elde edildi.
'2 YILDA 10 BİN KİŞİYE 1 MİLYON KOYUN VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'
Vali Balcı, projeyle bölgede, silajlık mısır üretiminin yaygınlaştığını belirterek, "Üreticinin, tarımın yanındayız. Onların dostuyuz. Van'da da tarım, çiftçiler, üreticiler adına çok güzel işler yapılıyor. Gürpınar'da yaklaşık 40 çiftçimiz, bu yıl 6 bin 700 ton civarında silajlık mısır elde edecek. Bu, hayvanın yemi anlamında çok anlamlı, önemli. Bu yıl 50 milyon tutarında sertifikalı tohum, çiftçimize dağıtıyoruz. Arpa, buğday, yonca, korunga. Bu hem verimi, yaklaşık yüzde 25 arttırıyor, hem de çiftçilerimize büyük katkı olacak. Bunu çok önemsiyorum. Yine tarım adına şunu yapıyoruz. Bildiğiniz gibi 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli sıfır faizli koyun projemizi başlattık. Burada mera ıslahı var, veterinerlik hizmetleri beraber yürütülüyor. Ondan koyunların sigorta edilmesi, erkek kuzu kesiminin garanti altına alınması, dişi kuzu kesiminin engellenmesi. Hedefimiz, her aileye 100 koyun vermek ya da varsa da daha çok artırmak. Ama minimum 100 koyun olarak gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah 2 yıl içerisinde 10 bin kişiye 100'er koyun verip, 1 milyon koyunu vermeyi düşünüyoruz. 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli sıfır faizli. Buradan tüm Vanlı çiftçilerimize, üreticilerimize de bunu duyuruyorum. Bu proje önemli. Öz sermaye ipotek de istemiyoruz. 2 kefille beraber inşallah koyun projesini gerçekleştireceğiz. Bir taraftan kaba yem bitkisi vereceğiz" dedi.
'ÇATAK VE BAHÇESARAY'DA BÜYÜK CEVİZ BAHÇELERİ KURUCAĞIZ'
Bölgede tarımsal sulamaya da önem verdiklerini anlatan Vali Balcı, "İnşallah gölet projelerimizi de hızla projelendiriyoruz. Var olanların da ihalelerini gerçekleştireceğiz. Bu tarımsal sulama anlamında da tarımsal sulamayı gerçekleştirdiğimiz anda çiftçilerimize çok büyük destek olacağını düşünüyoruz. Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız çalışıyor. Van'da meyve yetiştirecek bütün alanları tespit ediyorlar. Bir kısmı sonbahar, bir kısmı da ilkbahar olmak üzere, dikimlerini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize bağ bahçe kuracağız. Bunu çok önemsiyorum. Özellikle Çatak ve Bahçesaray bölgesinde büyük ceviz bahçeleri kurulacak. Bölgenin kendi cinsine, türüne, kendi ekosistemine, tabiatına, iklimine uygun cinslerden cevizciliği özel geliştireceğiz. O bölgede malumunuz arıcılık çok önemli. Arıcılığı özel geliştireceğiz. Erciş'te inşallah jeotermal sondajlar yapıyoruz. Jeotermal seraları kurmayı planlıyoruz. Gürpınar'da, hayvancılık OSB tesisi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçinin, üreticinin yanındayız. Devletimizi, milletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini çiftçiler için kullanmaktan da büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Her zaman da onların yanındayız. Bugün sembolik hasat yaptık ama bunun anlamı şu. Çiftçilerin faaliyetlerini önemsemek, onlara değer vermek, onların yanında olmak, onları kıymet vermektir" diyerek projeye emek verenlere teşekkür etti.
'2 YILDA 7 MİLYONUN ÜZERİNDE ÜRETİM'
Çiftçi Mehmet Malat, 20 dönümlük tarlasındaki mısırın hasadının bu yıl çok verimli olduğunu ifade ederek, "Bu proje 2020-2021 yılları arasında Kaymakamlık ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa geliştirdikleri bir proje. Bizim daha önce ekimde hiçbir tecrübemizin olmamasına rağmen, bu projede bize sağlanan ekipman ve tohum desteğiyle ürünle tanıştık. Geçen seneki rekoltelerimiz, acemi olmamıza rağmen gayet iyiydi. Bu yıl daha iyi bir rekolte elde ettik. Neredeyse rekolte anlamında Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Ürettiğimiz mısırın nişasta ve protein değeri gayet güzel. Bu proje, hayvancılık anlamında da bizi rahatlattı. Kaba yemden de bizi kurtardı. Bu projede desteği olan herkese teşekkür ediyoruz. Devletimizin sunduğu bu projeyi biz karşılıksız bırakmadık. Toplamda 500 bin liralık ekipman desteği sağlandı bize. Üreticiler olarak buna 7 milyon lira geri dönüşümlü olarak cevap verdik. Yani 2 yılda 7 milyonun üzerinde bir üretim sağladık" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Gürpınar Behçet DALMAZ-Tuncay AVCI
2022-09-08 16:57:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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