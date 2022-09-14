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Van'da 12 göl, gölet ve baraja 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı

DHA

Van'da 12 göl, gölet ve baraja 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)ELAZIĞ'dan getirilen 1 milyon sazan yavrusu, Van'da 12 göl, gölet ve baraja bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Elazığ'dan getirilen 1 milyon sazan yavrusu, Van'da 12 göl, gölet ve barajda su ile buluşturuldu. Sıhke Gölü'ndeki balıklandırma çalışmasına Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile birlikte katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bakanlığın su ürünlerinin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışma yaptığını kaydetti. Görentaş, ilk balıklandırma çalışmasını İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nde yapıldığını belirterek, "Her sene bakanlığımızın tahsis ettiği miktar kadar balık getiriyoruz. Bu sene bakanlığımız yaklaşık 1 milyon yavru sazan balık tahsis etti. Bunları getirip, göletlere attık. Amacımız, bu göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapmak. Sıhke Gölü'ne yaklaşık 100 bin yavru sazan balığı bıraktık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-09-14 11:00:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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