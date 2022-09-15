Bakan Soylu´dan Ümit Özdağ´ın iddialarıyla ilgili açıklama (3)

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nın ardından kentte esnaf ziyaretinde bulundu. Valilik çıkışı kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'ne gelen Bakan Soylu'ya esnaf ve bölge halkı, yoğun ilgi gösterdi. Soylu, ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledikten sonra Edremit ilçesindeki uygulama otelinde esnaf ve kanaat önderleri ile toplantıya katıldı. (DHA)Behçet DALMAZGülay KUYUCU/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU

2022-09-15 17:50:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.