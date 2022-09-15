Bakan Soylu´dan Ümit Özdağ´ın iddialarıyla ilgili açıklama (3)

ESNAFI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı'nın ardından kentte esnaf ziyaretinde bulundu. Valilik çıkışı kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'ne gelen Bakan Soylu'ya esnaf ve bölge halkı, yoğun ilgi gösterdi. Soylu, ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledikten sonra Edremit ilçesindeki uygulama otelinde esnaf ve kanaat önderleri ile toplantıya katıldı. (DHA)Behçet DALMAZGülay KUYUCU/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU
2022-09-15 17:50:57
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