Van'a gelen İranlı kadınlara 'güzellik uzmanlığı' eğitimi 



Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'ın ekonomisine katkı sağlayan ve açtıkları lokantalarla yemek kültürlerini kente taşıyan İranlılar; makyaj, saç ve cilt bakımı eğitimi de almaya başladı. İranlı yaklaşık 100 kadın, kaldıkları otelde, vatandaşları olan uzmanlardan 1 haftalık eğitim alıyor. İranlı saç ve güzellik uzmanı Shagaeg Bahbodu ise katılımcıların, aldıkları eğitimlerin ardından ülkelerine dönerek mesleklerini sürdürdüklerini belirtti.

Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nı kullanarak gelen İranlı turistler, Van'ın ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Ülkelerindeki resmi tatil günlerini Van'da geçiren İranlılar, gündüzleri alışveriş yapıp, akşamları da kaldıkları otellerde eğleniyor. Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan son 9 ayda 326 binin üzerinde turist giriş yaparken, kentteki otellerin doluluk oranları ise yüzde 100'e ulaştı. Açtıkları lokantalarla yemek kültürlerini kente taşıyan İranlılar; makyaj, saç ve cilt bakımı konusunda da eğitim almaya başladı. İranlı yaklaşık 100 kadın, kaldıkları otelde, kendilerine ayrılan bölümde vatandaşları olan eğitmenlerden 1 haftalık eğitim alıyor. Güzellik ve kuaförlük eğitimi için Van'a gelen saç ve güzellik uzmanı Shagaeg Bahbodu, eğitim hakkında bilgi verdi.

EKONOMİYE 1 MİLYAR 17 MİLYON TL KATKI

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel, 9 ayda 326 bin İranlının kente geldiğini, bu turistlerin ülke ekonomisine 1 milyar 17 milyon TL katkı sağladıklarını belirtti. Van'ın turizm kenti olduğunu kaydeden Yüksel, "İranlı turistlerin Van'ı tercih etmelerini en önemli nedeni yakın olması. Ayrıca uçakla değil, kara yoluyla gelebiliyorlar. Esnafın Farsça öğrenmesi nedeniyle de sıkıntı yaşamıyorlar. Konaklama tesislerini diğer kentlere göre uygun olması da büyük avantaj sağlıyor. Şu anda otellerimiz doluluk oranları yüzde 100'e ulaşmış durumda. Hem İranlı turistlerin hem de yerli insanların gelmeden önce rezervasyon yapmaları için ricada bulunuyoruz. Çünkü geldikleri zaman rezervasyonları yoksa dışarıda kalabilirler, otel konaklamada sıkıntı yaşayabilirler" dedi.

'İRANLILAR, GÜZELLİĞE ÖNEM VERİYOR'

Yunus Yüksel, İranlıların sadece turizm değil zaman zaman toplantı, seminer ve eğitim amaçlı da geldiklerini de dile getirerek, "Sadece tatil için gelmiyorlar, alışveriş de yapıyorlar. Ayrıca toplantı ve seminerler düzenliyorlar. Özellikle İran halkı güzelliğe meraklı olduğu için hem kuaför olarak hem de güzellik uzmanları olarak burada eğitim alıyorlar, sertifika alıyorlar ve kendi ülkelerinde bu hizmeti sunmuş oluyorlar. Bunun yanında farklı eğitimler de verilmeye devam ediyor yani sadece turizm değil eğitim amaçlı da buraya gelen turistlerimiz var. En son Sayın Cumhurbaşkanı'mız Bosna Hersek için pasaport değil de kimlikle giriş-çıkış hakkında bir müjde verdi. Her iki ülke vatandaşları sadece kimlikle giriş-çıkış yapabilecekler. Bu kadar yakın olan komşu ülkemiz İran ve Türkiye'nin de pasaportla değil de kimlikle giriş-çıkış yapmaları bizler için çok faydalı olacaktır hem de ekonomiyi canlandıracaktır" diye konuştu.

Güzellik ve kuaförlük eğitimi için gelen İranlı saç ve güzellik uzmanı Shagaeg Bahbodu ise Van'ı çok sevdiklerini belirtip, "Kadınlarımız güzelliğe çok önem verdikleri için bir haftalık eğitim için buraya geldik. Burada yüz, cilt ve saç bakım eğitimi görüyorlar. Bayanlarımız güzellik için nerde olurlarsa olsunlar gidiyorlar. İran'dan gelen en iyi hocalarla saç, yüz ve cilt bakımı eğitimi öğrenmek için geldik. 100 kadın burada eğitim gördü. Burada sadece seminer için değil, aynı zamanda gezmek için de geldik. Seminer saatleri dışında kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Van çok güzel bir yer. Buraya geldiğimiz için memnun olduk. İnsanları çok iyi. En önemlisi de Vanlılar çok güzel Farsça konuşuyorlar yani bizim İran'daki turistler sıkıntı çekmiyor. Buradaki vatandaşlarla rahat konuşabiliyorlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-09-16 10:44:32



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