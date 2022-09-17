Van'da yapımı devam eden tünelde göçük: 2 ölü, 2 yaralı

Behçet DALMAZOrhan AŞANHarun AKSU/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi Güzeldere Geçidi'nde yapımı devam eden tünelde meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Göçük, saat 21.45 sıralarında, VanHakkari karayolu üzerinde bulunan ve kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Güzeldere Geçidi'nde yapımı devam eden tünelde meydana geldi. Gece vardiyesinde çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu 2 işçi göçük altından yaralı olarak kurtarılırken, 2 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, yaşamını yitiren 2 işçinin cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZOrhan AŞANHarun AKSU
2022-09-16 23:59:36
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