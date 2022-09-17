2 işçinin can verdiği göçük, tünel inşaatının 700'üncü metresinde olmuş



Tuncay AVCIHarun AKSU/ VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tüneldeki göçükte kalan işçilerden Yusuf Sönmez'in (20) cenazesi, Van'da toprağa verildi. Şafak Polat'ın (20) cenazesi de memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Öte yandan göçüğün, 950 metrelik tünelin 700'üncü metresinde, toprak alanın açılması sırasında meydana geldiği belirtildi.

VanHakkari yolunda bulunan ve kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Güzeldere Geçidi'nde yapımı devam eden tünelde, dün akşam göçük meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 2 işçi, göçük altından yaralı kurtarılırken, 2 işçinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yusuf Sönmez ile Şafak Polat'ın cenazeleri ise otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Yusuf Sönmez'in cenazesi, Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Çörekli Mahallesi'nde toprağa verildi. Şafak Polat'ın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Öte yandan göçüğün, 950 metre uzunluğundaki tünelin 700'üncü metresinde meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, tüneldeki toprak alanın açılması sırasında göçük olduğunu ve toprak yığınlarının işçilerin üzerine düştüğünü, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğünü söyledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Tuncay AVCI-Harun AKSU

2022-09-17 11:28:52



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