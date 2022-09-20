Firari cinayet hükümlüsünü JASAT yakaladı

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VAN, (DHA)VAN'da, 'töre saikiyle öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.H. (42), Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu 'töre saikiyle öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.H.'nin, Çaldıran ilçesinde bulunduğunun tespit edilmesiyle operasyon düzenlendi. JASAT'ın operasyonunda B.H., yakalanarak işlemlerinin ardından tutuklanıp, Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında da arama-tarama çalışması yaptı. Aramalarda terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak tespit edildi. Sığınakta ise 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü ve 52 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-09-20 15:36:59



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