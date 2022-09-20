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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı(2)

DHA

Bakan Kirişci, Pakistan'a giden yardım trenini uğurladı(2)


'YARDIMLAŞMAYI HAYAT TARZI HALİNE GETİRMİŞ BİR ÜLKEYİZ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci AK Parti Van İl Başkanlığı´nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kirişçi, dost ve kardeş ülke olan Pakistan'a 39 vagondan oluşan 21 şehre ait yardım trenini dualar eşliğinde uğurladıklarını, bunun bir lütuf olmadığını, tamamıyla insani ve İslami görev olduğunu söyledi.
Bu program sonrası Vali Balcı başkanlığında birim amirleriyle birlikte istişare toplantısı yaptıklarını anlatan Bakan Kirişci, "Bu toplantıdan da çok istifade ettiğimi belirtmek isterim. Çünkü biz Ankara'da bir şeyler yapıyoruz. Ama bunun sahadaki karşılığı nedir? Acaba saha bunu nasıl alıyor, algılıyor onun da ölçümlemesini bu tür ziyaretlerimizde gerçekleştiriyor. Bu zamana kadar 17 tane ziyaret yaptık. Bu 18'incisi, inşallah bu ziyaretimiz de bizim açımızdan bakanlık çalışanlarımız açısından oldukça verimli olacaktır diye umut ediyoruz" dedi. 
Ülkenin bu iktidara ihtiyacının olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Değerli kardeşlerim, kendi aralarımızda da birtakım mesuliyetlerimiz, sorumluluklarımız var. Bu ülkenin bu iktidara çok ihtiyacının olduğunu bugünkü Pakistan'a yapılan yardımda da gördük. Sıradan herhangi bir ülke olmuş olsak ve kendimiz yardıma muhtaç olmuş olsak herhalde bu yardımı gerçekleştiremezdik. Hamdolsun güçlü bir ülkeyiz. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı kesinlikle kendi hayat tarzı haline getirmiş bir ülkeyiz. `Komşusu aç yatar iken, kendisi tok yatan bizden değildir´i içselleştirmiş ve bunun gereklerini olabildiğince yerine getiren bir ülkeyiz. Diğer taraftan Türkiye savaştan yana değil, barıştan yana olan bir ülke olduğunu ama zorda kalırsa da savaştan kaçmayacağını, bunun gereğini yapacağını da dün göstermiş bugün de göstermeye devam ediyor" dedi.
AĞRI´DAKİ KONUŞMASINA DEĞİNDİ
Ağrı'daki konuşmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişçi, "Bizim dün yaptığımız bir konuşmadan hareketle 'Öbür dünyada hesabını sorarlar' ifademizi. Şimdi mazlum milletlerin umudu haline gelen bir Türkiye'nin eğer bu geldiği noktadan geriye düşmesi şayet birilerini mutlu edecekse, elbette Cenabı hak bunu bu dünyada da sorar, ahirette de sorar. Bunun hilafına, bunun aksine görüş beyan edenlerle ilgili bizim bir tek söyleyebileceğimiz söz vardır. O da kalpleri mühürlenmiş olanlardır. Artık onlara bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey söz konusu değil" diye konuştu.
`DÜNYA BARIŞINA DA ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNDUK´
Parti olarak çok çalışmaları, gayret etmeleri gerektiğini anlatan Bakan Kirişci, "Bu 2023 eşiğini de çok rahat bir şekilde aşmamız gerekiyor. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere mahalle temsilcimize varana kadar bütün kardeşlerimizin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'nin umudu değil, mazlum milletlerin umudu haline geldiğini söyledim. Düşünün, Rusya, Ukrayna ile savaşıyor. Ve bir ülke, ki bu ülke Türkiye, NATO üyesi ülke, NATO'nun iki numaralı ülkesi, aynı zamanda AB ile müzakere süreci yürüten bir ülke. Ve bu ülke diyor ki; 'Ben ne Ukrayna'yı ne de Rusya'yı bir futbol taraftarlığı içerisinde tutmayacağım. Her ikisi de benim komşu ve dost ülkelerimdir'. Hani şimdi barış, barış deyip bunların hepsini sözde bırakanlar var ya, önemli olan ameldir, eylemdir. Böyle zor zamanlardaki duruştur. Şimdi bütün dünya bir anda fark etti ki, ya bu savaştan gerçekten pek çok ülkenin yani bu taraftarlık ruhu içerisinde hareket edenlerin tamamının bundan menfi olarak etkilendiğini ama en başta da hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın bu işten olumsuz etkilendiğini gördüler. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu dış politikada her iki ülke de bizim dost ve komşu ülkelerimizdir diyerek biz bir anlamda dünya barışına da önemli bir katkıda bulunduk. İşin daha da büyümesine mani olduk. Bir anda pandemiyle başlayıp, ondan sonra savaşla iyice köpüren gıda krizine bir nefes aldırdık. Koridorun oluşmasına Türkiye, BM'yi de yanına alarak 2 tarafı da masaya oturtarak bir dörtlü zirve gerçekleştirdi. 22 Temmuz'da gerçekleştirilen bu zirve sayesinde bir tahıl koridoru kavramı çıktı. Bu koridor önemli bir koridor. Bu koridor bizim stratejik olarak adlandırdığımız ürünlerle ilgili koridor" dedi.
`YENİ BİR 100 YIL BAŞLAYACAK´
Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu da belirten Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın da Türkiye'deki bu yönetime ihtiyacı var. Eğer bu yönetim gerçekten önümüzdeki cumhuriyetimizin 100 yılı gelecek yıl bitmiş olacak. Yani 1923'te kurulan Cumhuriyet 100 yaşını tamamlamış olacak. Sonra yeni bir 100 yıl başlayacak. Ve bu 100 yılın adı da Türkiye yüzyılı olacak. İnşallah 2023 yılından itibaren bu Türkiye 100 yılı kavramını hepimiz içselleştireceğiz. Peki Türkiye 100 yılı ne anlama geliyor? Tarihin ve coğrafyanın bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğun gereği olarak Türkiye'nin kendisi için yaşamamasını, bölgesi için yaşamamasını, bütün dünya için yaşaması ve yaşatmasını beraberinde getiriyor. Yani Türkiye artık global küresel oyuncu oluyor. Bunun pek çok emarelerini gördüm. En son tahıl koridoruydu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Semerkant'ta gerekse Amerika'da verdiği resimler, verdiği görüntüler Central Park'ta yürürken vatandaşların kullandıkları ifadeler herhalde siz Amerikan Başkanı Biden'ı görseniz o cümleleri kurmazsınız. Veya Almanya başbakanını görseniz kullanmazsınız. Sadece içinizden gelen ve geldiği şekliyle de bunu hak eden insanlara bunu kullanırsınız. Yani bunu bütün dünya görürken bizim o kalpleri mühürlü olanlar bunu görmüyorlarsa buna bizim diyeceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla bu millet, bu devlet kıyamete kadar baki kalacak. Bu baki kalmasının şartı da bizim çalışmamızla olacak. Öyle kendi kendine devletle millet yaşamaz. Gayretle olur, çabayla olur. Bütün emeklerimizi bu yola hasletmekle olur. Dolayısıyla ben bütün kardeşlerimin bu duygu içinde olduğunu biliyorum. Ama her ziyaretimizde sizlerle bir araya geldiğimizde de en azından bunları bir kendi cümlelerimizle ifade etmeye çalışıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2022-09-20 16:46:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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