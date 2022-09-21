Van Gölü'ndeki Adır Adası'nda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

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Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü'ndeki 4 adadan biri olan Tuşba ilçesindeki Adır Adası'nda, yıldırım düşmesi sonucu çalılık alanda yangın çıktı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Van Gölü'ndeki 4 adadan biri olan Tuşba ilçesine bağlı Adır Adası'na, bugün zaman zaman etkili olan yağmurun ardından saat 15.30 sıralarında yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte adadaki kuru ot ve çalılık alanda yangın çıktı. Adada dumanların yükseldiğini gören Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar, jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, balıkçı teknesi ile adaya giderek yangına müdahe etmeye çalıştı. Ardından Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutalığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2022-09-21 18:29:20



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