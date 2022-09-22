Evlat nöbetindeki kardeşten ağabeyine: Gel, devlete teslim ol



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden eyleme katılan ve 2014'te ağabeyi Nurullah'ın dağa kaçırıldığını belirten Şahin Salim, "Gel, devlete teslim ol. Annen, baban perişan oldu senin yolunda" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 45'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için bir kez daha yüksek sesli müzik açıldı.

Yeni katılımların olduğu bu haftaki eylemde, Hakkari'den katılan Şahin Salim, ağabeyi Nurullah'ın 2014 yılında 14 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi. Sonuna kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen Salim, "Ağabey, beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Annen, baban perişan oldu senin yolunda. Buradan sana ve tüm gençlere sesleniyorum. Gelin, devletin şefkatli kollarına teslim olun. HDP'nin, PKK'nın kirli yüzünü görün. Burada tüm gençlere sesleniyorum. Gelin, teslim olun" diye konuştu.

Erciş ilçesinden eyleme kayınbiraderi Fatih Arslan için katılan Aynur Arslan ise annesinin çok hasta olduğunu ve gelemediğini söyledi. Arslan da kayınbiraderi Fatih'e çağrıda bulunarak, "Ben buradan Fatih'e sesleniyorum. Fatih gel, hayatını kurtar, daha gençsin yaşın daha çok küçük. Senin yaşındakilerin hepsi evlendi ve çocuk sahibi oldu. Sen de gel, evine, yuvana dön; çoluğun çocuğun olsun. Bir yuva kur kendine. Hayatını kurtar. Yeter artık. Çocuklarımızın, gençlerimizin peşini bıraksınlar. Ne istiyorlar onlardan? Onların da hayalleri var. Onlar da okuyorlardı. Onların da şimdi bir işi, gücü, evi, yuvası vardı. Her şeyi onların elinden aldılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-09-22 15:50:11



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