Van'da, arazide 364 kilo esrar ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerinin müşterek operasyonunda, arazide 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Jandarma ve hudut birlikleri bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde çuvallarda 364 kilo toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Behçet DALMAZ

2022-09-23 14:08:53



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