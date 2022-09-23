Menfezde saklanan 21 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen, jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandıkları menfezde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, göçmenlerin saklandığı bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kırsalda menfezde saklanan Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-09-23 14:32:02
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