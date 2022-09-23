Menfezde saklanan 21 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen, jandarmanın düzenlediği operasyonda saklandıkları menfezde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, göçmenlerin saklandığı bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, kırsalda menfezde saklanan Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi´ne bağlı Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-09-23 14:32:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.