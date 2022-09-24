Tendürek Dağı'ndaki sığınak ve barınaklardan PKK cephanesi çıktı

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VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'ndaki sığınak ve barınaklarda, 'Eren Abluka' operasyonları kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda fişek ve mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Eren Abluka' operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında aramatarama çalışması gerçekleştirdi. PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda da arama yapıldı. Aramalarda 74 bin 200 adet 7.65 mm AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1400 adet 5.56 mm fişek ve 40 adet 14.5 mm mühimmat ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 'Eren Abluka' operasyonlarının kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-09-24 11:26:19



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