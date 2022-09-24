Van'da menfezden 9 kilo esrar çıktı

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Harun AKSU/ BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, menfeze gizlenen 9 kilo 317 gram toz esrar ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu ile mücadele çalışmaları kapsamında, dün Başkale ilçesi kırsalında aramatarama çalışması yaptı. Aramalarda menfeze gizlenen 9 kilo 317 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2022-09-24 11:44:56



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