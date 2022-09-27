'Yüksek teminatlı Uluslararası Geçiş Belgesi uygulaması, araç sahiplerini sıkıntıya sokuyor'



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Uluslararası Geçiş Belgesi (Triptik) ile daha önce sınır kapılarında 1 yıllık teminat bedeli olarak 100-200 dolar ile Türkiye'den İran'a geçiş yapan araç sahipleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun fiyat artışına gitmesi ile sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Takva, "Triptik teminat bedelleri şimdi nerden bakarsanız 10 bin ile 100 bin dolar arasında araçların cinsine, modeline göre yeniden bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Gümrüklerden Triptik ile daha önce sınır kapılarında 1 yıllık teminat bedeli olarak 100-200 dolar ile Türkiye'den İran'a geçiş yapan araç sahipleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun fiyat artışına gitmesi ile sıkıntı yaşamaya başladı. Turing Otomobil Kurumu'nun güncel verilerine göre, kasko değeri 225 bin TL altında olan araçlar için 2 bin 500, 600 ile 750 bin TL arasında olan araçlar için ise 20 bin dolar alınıyor. Lüks araçlarda ise bu rakam 100 bin dolara kadar çıkabiliyor. Gümrüklerden araç geçişleri için alınan yüksek teminat özellikle İran ile ticaret yapan iş insanlarını zor durumda bırakıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, daha önceki geçişlerde araç başına 1 yıllık teminat bedeli olarak 100 ile 200 dolar alındığını, ancak 2022'de Türkiye Turing Otomobil Kurumu'nun artışa giderek, yeni bir fiyat belirlediğini bu uygulamanın da yurt dışına ticaret amaçlı seyahat eden esnafı zor durumda bıraktığını söyledi. Takva, sözlerine şöyle devam etti:

"En büyük problemlerden bir tanesi, özellikle Türkiye'den yurt dışına geçişlerde Türkiye Turing Otomobil Kurumu'nun uyguladığı teminat bedelleri üzerinden çok ciddi bir eleştiri ve sıkıntı yaşandığı tarafımıza iletilmektedir. Daha önce 100 ya da 200 dolar olan Triptik teminat bedelleri şimdi nerden bakarsanız 10 bin ile 100 bin dolar arasında araçların cinsine göre yeniden bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir durum değil. Birçok ülke ile sınırdaş olan ülkemizin, diğer geçiş bölgelerinden günübirlik geçiş yapanlardan bu tür teminatların alınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye Turing Otomobil Kurumu'nun bu düzenlemeyi hızlı bir şekilde revize ederek geçişleri kolaylaştıracak bir Triptik uygulamasına geçmesini bekliyor ve talep ediyoruz."

'İRAN İLE TİCARET YAPAN ESNAFIMIZ SIKINTI YAŞIYOR'

Bu sorunu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a da aktardığını anlatan Takva, "Bu konuyla ilgili bir hassasiyet olduğunu farkında olduğunu ve bunun için girişimde bulunacağını ifade etmişti. Yani mesele en üst düzeyde dile getirilmiştir. Fakat hala bir düzenleme olmadı. Dolayısıyla bizim yerel ve bölgesel turizm hareketlerini engelleyen, araç geçişlerini kısıtlayan çok ciddi bir engel olarak duruyor. Uygulanan bu yüksek teminattan dolayı inanılmaz derecede sıkıntı yaşanıyor. Ticari bağlantıları olan firma sahipleri, pazarlama elemanları, günübirlik araçlarıyla kendi aileleriyle seyahat etmek isteyenlerin önünde anlaşılmaz olduğunu düşündüğümüz bir engel olarak duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanımızdan, hükümet yetkililerinden özellikle bu konuda Türkiye Turing Otomobil Kurumu'nun uyguladığı bu fahiş teminat ve engelleyici uygulamaların kabul edilebilir seviyelerde ve önceki yıllarda uygulanan seviyelerde yeniden değerlemeye tabi tutulmasını talep ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-09-27 11:11:14



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