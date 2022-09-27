İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak isterken yakalandı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri internet üzerinden satmaya çalışan Y.E. (42), gözaltına alındı. Y.E.'nin evinde yapılan aramalarda 36 metal obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Y.E.'nin elindeki tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri internet sitesi üzerinden satmaya çalıştığını saptadı. Y.E.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, sikke görünümlü 1 metal obje ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 metal obje ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-09-27 16:41:30



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